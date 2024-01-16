В ДНР пулемётчику "Азова"* дали пожизненное за расстрел авто с надписью "Дети"

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес пожизненный приговор 25-летнему боевику полка "Азов"* Сергею Михайленко, который расстрелял автомобиль с семьёй из Мариуполя. Украинского военнослужащего признали виновным в ряде тяжких преступлений, в том числе убийстве двух и более лиц, включая малолетнего ребёнка, совершённом организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти. Михайленко предстоит отбывать наказание в колонии особого режима.

Следствие установило, что 19 марта 2022 года подсудимый "произвёл множественные прицельные выстрелы из автомата" по гражданскому автомобилю с белыми лентами и надписью "Дети" на кузове. В результате двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик скончались на месте. В автомобиле находились ещё двое маленьких детей, им вместе с бабушкой удалось спастись.

Ранее Лайф сообщал, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима украинского морпеха Ивана Тарана. Он расстрелял семерых мирных жителей Мариуполя, только одной женщине удалось выжить. Она притворилась мёртвой, а затем сбежала.