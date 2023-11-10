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10 ноября, 10:29

Суд ДНР приговорил медика ВСУ к 30 годам за убийство мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского военного к 30 годам колонии за убийство шестерых мирных жителей Мариуполя и покушение на жизнь ещё четверых. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Фельдшер Виталий Матвиенко признал вину за убийство мирных жителей в Мариуполе. Видео © Telegram / Следком

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Виталия Матвиенко", информирует ведомство.

Матвиенко признали виновным по статьям об убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, о покушении на убийство двух и более лиц, совершённом организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и за жестокое обращение с мирным населением на оккупированной территории. Вээсушник признался в содеянном в полном объёме.

По версии следствия, 29 марта 2022 года Матвиенко вместе с сослуживцами обнаружили легковушку мирных жителей Мариуполя. Внутри находились трое человек. Один из военных приказал уничтожить их, так как думал, что они занимают сторону России. Фельдшер Матвиенко выстрелил в машину, в результате чего на месте скончалась женщина. Её супруг был ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Их сын в результате обстрела не пострадал.

Там же через несколько дней Матвиенко приказал военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ расстрелять три автомобиля с мирными жителями. Он полагал, что водители и пассажиры могли поддерживать СВО и оказывать содействие российским военнослужащим. Убийцы выстрелили в автомобили, в результате чего скончались четверо мужчин и одна женщина.

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А ранее Лайф писал, что в Ростове-на-Дону суд приговорил сержанта ВСУ Чередника к 19 годам колонии. Боевику не понравилось, как мужчина произнес слово "паляниця", и он расстрелял несчастного из автомата. Однако обвиняемый не согласился с вердиктом и попытался его обжаловать.

Обложка ©

Telegram / Следком

Дарья Нарыкова
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