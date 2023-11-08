Боевику ВСУ дали 19 лет за убийство жителя Мариуполя, который не прошёл проверку "паляницей"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Антона Чередника к 19 годам тюрьмы по обвинению в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя. Как сообщает телеканал "Звезда", по вине Чередника лишился жизни житель посёлка Мирный в ДНР. Боевику не понравилось, как мужчина произнес слово "паляниця", и он расстрелял несчастного из автомата. Вэсэушник с вынесенным приговором не согласен и, со слов его адвоката, попытается обжаловать вердикт.

Об обстоятельствах этого дела Лайф подробно рассказывал ранее. Чередник с помощью слова "паляниця" — это разновидность украинского хлеба — проверял гражданских на происхождение. На Украине считается, что произнести это слово с правильным произношением под силу только "свидомым".