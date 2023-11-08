Боевику ВСУ дали 19 лет за убийство жителя Мариуполя, который не прошёл проверку "паляницей"
В Ростове-на-Дону суд приговорил сержанта ВСУ Чередника к 19 годам колонии
Старший сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антон Чередник. Кадр из видео © Следственный комитет РФ
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Антона Чередника к 19 годам тюрьмы по обвинению в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя. Как сообщает телеканал "Звезда", по вине Чередника лишился жизни житель посёлка Мирный в ДНР. Боевику не понравилось, как мужчина произнес слово "паляниця", и он расстрелял несчастного из автомата. Вэсэушник с вынесенным приговором не согласен и, со слов его адвоката, попытается обжаловать вердикт.
Об обстоятельствах этого дела Лайф подробно рассказывал ранее. Чередник с помощью слова "паляниця" — это разновидность украинского хлеба — проверял гражданских на происхождение. На Украине считается, что произнести это слово с правильным произношением под силу только "свидомым".
Напомним, что Следственный комитет России предъявил обвинение старшему сержанту 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антону Череднику за убийство мариупольца в июне 2022 года. Южный окружной военный суд сообщил, что рассмотрит первое в России дело в отношении морпеха ВСУ за убийство. Чередник обвинялся по трём статьям: "Насильственный захват власти", "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов" и "Убийство".