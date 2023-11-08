Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 10:47

Боевику ВСУ дали 19 лет за убийство жителя Мариуполя, который не прошёл проверку "паляницей"

В Ростове-на-Дону суд приговорил сержанта ВСУ Чередника к 19 годам колонии

<p>Старший сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антон Чередник. Кадр из видео © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1701458/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a> </p>

Старший сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антон Чередник. Кадр из видео © Следственный комитет РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военнослужащего Антона Чередника к 19 годам тюрьмы по обвинению в насилии над гражданскими и убийстве мирного жителя. Как сообщает телеканал "Звезда", по вине Чередника лишился жизни житель посёлка Мирный в ДНР. Боевику не понравилось, как мужчина произнес слово "паляниця", и он расстрелял несчастного из автомата. Вэсэушник с вынесенным приговором не согласен и, со слов его адвоката, попытается обжаловать вердикт.

Об обстоятельствах этого дела Лайф подробно рассказывал ранее. Чередник с помощью слова "паляниця" — это разновидность украинского хлеба — проверял гражданских на происхождение. На Украине считается, что произнести это слово с правильным произношением под силу только "свидомым".

Пособника украинских спецслужб задержали в Бурятии, он склонял военных к переходу на сторону ВСУ

Пособника украинских спецслужб задержали в Бурятии, он склонял военных к переходу на сторону ВСУ

Напомним, что Следственный комитет России предъявил обвинение старшему сержанту 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антону Череднику за убийство мариупольца в июне 2022 года. Южный окружной военный суд сообщил, что рассмотрит первое в России дело в отношении морпеха ВСУ за убийство. Чередник обвинялся по трём статьям: "Насильственный захват власти", "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов" и "Убийство".

Марина Калегина
  • Новости
  • ВСУ
  • Законы
  • Общество
  • ДНР
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров