Суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к пожизненному за убийство семерых мариупольцев

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима украинского морпеха Ивана Тарана. Он расстрелял семерых мирных жителей Мариуполя, только одной женщине удалось выжить. Она притворилась мёртвой, а затем сбежала.

"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Ивана Тарана. Суд приговорил Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — сообщили в Прокуратуре ДНР.

Следствие установило, что с 30 марта по 6 апреля 2022 года Таран находился на первом этаже дома № 15 по проспекту Никопольскому в Мариуполе. Исполняя приказы командира, он выстрелил из автомата в четырёх мирных жителей, проживавших в этом доме. Двое мужчин и женщина погибли на месте. Ещё одна пострадавшая притворилась мёртвой и сбежала.

Украинского морпеха Тарана осудили пожизненно за убийство семерых мариупольцев. Видео © t.me / Следком

Потом Таран на участке частного дома обнаружил двух гражданских лиц, продолжая выполнять указ командира, застрелил их. От ранений мать и сын скончались на месте преступления. Затем вместе с сослуживцем Яном Даниловым они расстреляли двух мужчин, проезжавших на велосипедах.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — заключили в ведомстве.

Ранее в Донецке суд приговорил к пожизненному лишению свободы боевика группировки "Азов"* Артура Ниверчука за убийство пяти человек, в том числе ребёнка, в Мариуполе. Следствие установило, что в марте прошлого года Ниверчук вместе с другими боевиками расстреляли автомобиль с беженцами.