Боевика Азова* приговорили к пожизненному за убийство ребёнка и четырёх взрослых

Суд установил, что в марте прошлого года Ниверчук вместе с другими боевиками расстреляли автомобиль с беженцами. Погибли мужчина, женщина и ребёнок. По данным экспертов, по машине произвели не менее 60 выстрелов из автомата. А спустя месяц Ниверчук расстрелял двух человек, прятавшихся от обстрелов в одной из квартир многоэтажного дома. Верховный суд ДНР признал его виновным по статьям об "убийстве, то есть умышленном причинении смерти двум и более лицам, малолетнему, совершённом организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти" и о "жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории".