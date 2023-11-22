Боевика Азова* приговорили к пожизненному за убийство ребёнка и четырёх взрослых
В ДНР боевик "Азова"* Ниверчук получил пожизненное за убийство пяти мариупольцев
В Донецке суд приговорил к пожизненному лишению свободы боевика группировки "Азов"* Артура Ниверчука за убийство пяти человек, в том числе ребёнка, в Мариуполе. Об этом сообщает СК РФ.
Допрос боевика "Азова"* Артура Ниверчука, приговорённого к пожизненному лишению свободы за убийство пяти человек, в том числе ребёнка, в Мариуполе. Видео Telegram / СК РФ
"Приговором суда Ниверчуку назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", — говорится в сообщении.
Суд установил, что в марте прошлого года Ниверчук вместе с другими боевиками расстреляли автомобиль с беженцами. Погибли мужчина, женщина и ребёнок. По данным экспертов, по машине произвели не менее 60 выстрелов из автомата. А спустя месяц Ниверчук расстрелял двух человек, прятавшихся от обстрелов в одной из квартир многоэтажного дома. Верховный суд ДНР признал его виновным по статьям об "убийстве, то есть умышленном причинении смерти двум и более лицам, малолетнему, совершённом организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти" и о "жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории".
Ранее Лайф писал, что суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к 24 годам за приказ расстрелять мариупольца. 32-летний осуждённый проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Telegram / Следком