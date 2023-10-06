Суд ДНР приговорил морпеха ВСУ к 24 годам за приказ расстрелять мариупольца

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил украинского военнослужащего Алима Ткачука, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя Мариуполя, к 24 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона. 32-летний осуждённый проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

"Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)... С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ткачука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — рассказали в ведомстве.

С 25 по 27 марта 2022 года Ткачук, находясь на боевой позиции "Крепость" в городе, отдал приказ о "ликвидации" мирного жителя, идущего по улице Мамина-Сибиряка. Преступный приказ осуждённого выполнил боец с позывным Топер, выстреливший в мужчину из автомата. Он скончался на месте.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам лишения свободы боевика "Азова"* Эдуарда Варбанского, обстрелявшего школу на территории республики. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.