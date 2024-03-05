Росгвардия задержала донатчика "Азова"* с украинским паспортом

В Луганске задержан гражданин Украины, который отправлял денежные средства запрещённому в России националистическому полку "Азов"*. Правоохранители возбудили в отношении его уголовное дело по статье "Финансирование терроризма", сообщает Следственное управление СК России по ЛНР.

В Луганске задержали гражданина Украины за финансирование "Азова"*. Видео © Следственное управление СК России по ЛНР

"Следствием установлено, что подозреваемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признано террористическим и его деятельность запрещена на территории РФ, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", — рассказали в управлении.

Вскрыли преступление обвиняемого сотрудники УФСБ России по ЛНР. Донатчик нацполка был задержан в центре Луганска при силовой поддержке Росгвардии. Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел допрашивает фигуранта, он намерен ходатайствовать перед судом о его аресте.

А ранее в ДНР пулемётчику "Азова"* Сергею Михайленко дали пожизненное за расстрел авто с надписью "Дети". В результате двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик скончались на месте.