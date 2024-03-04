ФСБ возбудила уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту под Самарой

В Самарской области возбудили уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. Об этом в понедельник, 4 марта, заявили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В УФСБ добавили, что взрывное устройство, которое было на опоре одной из линий моста, обезврежено. Специалисты осмотрели переправу и признали линию пригодной для использования. В расписании поездок после инцидента наблюдались задержки, однако сейчас движение восстановлено.