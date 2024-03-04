ФСБ возбудила уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту под Самарой
Последствия взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области. Обложка © Telegram / SHOT
В Самарской области возбудили уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. Об этом в понедельник, 4 марта, заявили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации "Диверсия", — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
В УФСБ добавили, что взрывное устройство, которое было на опоре одной из линий моста, обезврежено. Специалисты осмотрели переправу и признали линию пригодной для использования. В расписании поездок после инцидента наблюдались задержки, однако сейчас движение восстановлено.
Как сообщал Life.ru, утром в понедельник, 4 марта, на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области прогремел взрыв. Неизвестные попытались подорвать опору через реку Чапаевку. В результате случившегося пострадавших нет. У объекта оказались повреждены металлоконструкции.