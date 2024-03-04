Ещё три взрывных устройства нашли на железной дороге в Самарской области
Ещё три взрывных устройства нашли на разных участках железнодорожного полотна в Самарской области. По данным SHOT, первое находилось в районе посёлка городского типа Безенчук — в 25 километрах от моста, где сегодня прогремел взрыв, — а другое находилось у посёлка Нагорный Чапаевского района, что в десяти километрах от места инцидента.
Кроме того, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, третье взрывное устройство силовики обнаружили на том же мосту, где и прогремел взрыв. Оно обезврежено.
Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Напомним, утром 4 марта на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области прогремел взрыв. Неизвестные попытались подорвать опору через реку Чапаевку. Пострадавших нет. У объекта повреждены металлоконструкции. В расписании поездок есть задержки.
Telegram / Александр Хинштейн