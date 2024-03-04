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4 марта, 10:06

Ещё три взрывных устройства нашли на железной дороге в Самарской области

Ещё три взрывных устройства нашли на разных участках железнодорожного полотна в Самарской области. По данным SHOT, первое находилось в районе посёлка городского типа Безенчук — в 25 километрах от моста, где сегодня прогремел взрыв, — а другое находилось у посёлка Нагорный Чапаевского района, что в десяти километрах от места инцидента.

  • Обстановка на месте обнаружения взрывчатки в Самарской области. Фото © SHOT
    Обстановка на месте обнаружения взрывчатки в Самарской области. Фото © SHOT
  • Обстановка на месте обнаружения взрывчатки в Самарской области. Фото © SHOT
    Обстановка на месте обнаружения взрывчатки в Самарской области. Фото © SHOT

Обстановка на месте обнаружения взрывчатки в Самарской области. Фото © SHOT

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Кроме того, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, третье взрывное устройство силовики обнаружили на том же мосту, где и прогремел взрыв. Оно обезврежено.

Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Взрывчатка, найденная на месте взрыва на мосту в Самарской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

В Екатеринбурге опровергли наличие СВУ на электроподстанции, где произошёл взрыв
В Екатеринбурге опровергли наличие СВУ на электроподстанции, где произошёл взрыв

Напомним, утром 4 марта на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области прогремел взрыв. Неизвестные попытались подорвать опору через реку Чапаевку. Пострадавших нет. У объекта повреждены металлоконструкции. В расписании поездок есть задержки.

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Telegram / Александр Хинштейн

Матвей Константинов
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