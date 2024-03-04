Ещё три взрывных устройства нашли на железной дороге в Самарской области

Ещё три взрывных устройства нашли на разных участках железнодорожного полотна в Самарской области. По данным SHOT, первое находилось в районе посёлка городского типа Безенчук — в 25 километрах от моста, где сегодня прогремел взрыв, — а другое находилось у посёлка Нагорный Чапаевского района, что в десяти километрах от места инцидента.