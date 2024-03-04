При взрыве на ж/д мосту в Самарской области повреждены металлоконструкции

В результате взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области повреждены металлоконструкции, сообщает SHOT. По предварительным данным, неизвестные сегодня утром пытались подорвать опору.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что из-за "вмешательства посторонних лиц" в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов. Сейчас задерживаются 5 составов.

"В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: № 32 Москва – Орск на 1 час; № 50 Москва – Самара на 1 час; № 10 Москва – Самара на 1 час 30 минут; № 7574 Сызрань – Мирная на 50 минут; № 7104 Сызрань – Самара на 30 минут", — цитирует ТАСС сообщение.