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2 марта, 11:56

В Екатеринбурге опровергли наличие СВУ на электроподстанции, где произошёл взрыв

АТК: Хлопок на электроподстанции в Екатеринбурге случился из-за неисправности

Правоохранители проводят проверку после ночного взрыва на электроподстанции "Калининская" в Екатеринбурге. Как пояснили в Антитеррористической комиссии (АТК) Свердловской области, случившееся связано с неисправностью оборудования.

Кадры, на которых слышен взрыв, произошедший на электроподстанции в Екатеринбурге. Видео © t.me / SHOT

"По данным экстренных служб, около 23:00 (21:00 мск) вблизи ОПУ ПС "Калининская" (город Екатеринбург) произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в результате не было нарушено энергоснабжение районов Екатеринбурга, а само оборудование подстанции работает штатно. Пострадавших нет, на месте работают специалисты.

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Таким образом, в Антитеррористической комиссии Свердловской области опровергли наличие самодельного взрывного устройства (СВУ) на электроподстанции, о котором сообщалось ранее. Отметим, что "Калининская" обеспечивает электроснабжением три оборонных предприятия: Уралмаш, Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский турбомоторный завод.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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