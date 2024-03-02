В Екатеринбурге опровергли наличие СВУ на электроподстанции, где произошёл взрыв
АТК: Хлопок на электроподстанции в Екатеринбурге случился из-за неисправности
Правоохранители проводят проверку после ночного взрыва на электроподстанции "Калининская" в Екатеринбурге. Как пояснили в Антитеррористической комиссии (АТК) Свердловской области, случившееся связано с неисправностью оборудования.
Кадры, на которых слышен взрыв, произошедший на электроподстанции в Екатеринбурге. Видео © t.me / SHOT
"По данным экстренных служб, около 23:00 (21:00 мск) вблизи ОПУ ПС "Калининская" (город Екатеринбург) произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что в результате не было нарушено энергоснабжение районов Екатеринбурга, а само оборудование подстанции работает штатно. Пострадавших нет, на месте работают специалисты.
Таким образом, в Антитеррористической комиссии Свердловской области опровергли наличие самодельного взрывного устройства (СВУ) на электроподстанции, о котором сообщалось ранее. Отметим, что "Калининская" обеспечивает электроснабжением три оборонных предприятия: Уралмаш, Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский турбомоторный завод.
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