В Екатеринбурге произошёл взрыв на электроподстанции, питающей заводы ВПК

На электроподстанции в Екатеринбурге около полуночи произошёл взрыв. На месте происшествия найдены следы взрывчатых веществ, предварительно, было заложено самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает SHOT.

Кадры, на которых слышен взрыв, произошедший на электроподстанции в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне в двенадцатом часу ночи возле пункта управления электроподстанции "Калининская". На месте эксперты обнаружили следы взрывчатки, их уже забрали на экспертизу. Сама станция огорожена бетонным забором, а вход к ней — через КПП. Сейчас силовики выясняют, кто мог принести СВУ на территорию объекта.

Подстанция "Калининская" обеспечивает электроснабжением три оборонных предприятия: Уралмаш, Машиностроительный завод имени Калинина и Уральский турбомоторный завод. Произошедшее на работу станции и заводов никак не повлияло.