Очевидцы сообщают о взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области. По данным телеграм-канала "Чапаевск life", 4 марта около 6:30 на перегоне Звезда – Чапаевск произошёл подрыв опоры моста через реку Чапаевка.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, но четыре поезда на данный момент задержаны. На месте работают экстренные службы. Mash также публикует фото с места происшествия.

А утром 2 марта жители Санкт-Петербурга услышали громкий взрыв от падения дрона. Изначально сообщалось, что обломки неизвестного беспилотника рухнули рядом с одним из домов на Пискарёвском проспекте, но позже оказалось, что БПЛА перед этим врезался в жилую многоэтажку. Из дома эвакуировали 100 человек, повреждено 15 квартир, к медикам обратилось восемь человек.