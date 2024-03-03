Число пострадавших после падения дрона на жилой дом в Петербурге выросло до 8

Число пострадавших после взрыва из-за падения беспилотника на Пискарёвском проспекте в Петербурге выросло до восьми. Ещё два человека обратилось в больницу за медицинской помощью, пишет "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, жительнице дома напротив от места падения дрона в голову прилетел тяжёлый предмет. Медики зафиксировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, контузию левого глаза и другие травмы на лице. Также в числе обратившихся за помощью оказался 75-летний пенсионер. Мужчину отбросило ударной волной после взрыва, он получил ушибы и ссадины на голове.