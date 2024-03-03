Число пострадавших после падения дрона на жилой дом в Петербурге выросло до 8
Число пострадавших после взрыва из-за падения беспилотника на Пискарёвском проспекте в Петербурге выросло до восьми. Ещё два человека обратилось в больницу за медицинской помощью, пишет "Mash на Мойке".
По информации телеграм-канала, жительнице дома напротив от места падения дрона в голову прилетел тяжёлый предмет. Медики зафиксировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, контузию левого глаза и другие травмы на лице. Также в числе обратившихся за помощью оказался 75-летний пенсионер. Мужчину отбросило ударной волной после взрыва, он получил ушибы и ссадины на голове.
Напомним, 2 марта, по информации журналистов, беспилотник ВСУ врезался в один из домов на Пискарёвском проспекте в Петербурге. В результате оказалось повреждено 15 квартир, 100 человек эвакуировали. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента. Сообщалось, что после инцидента к медикам за помощью обратилось шесть человек. Один из жильцов дома рассказал, что от осколков его спасли прочные занавески. Губернатор позднее заявил, что пострадавшим в ЧП обязательно выплатят компенсации.
Telegram / SHOT