В ДНР наказали "азовцев"*, стрелявших по мирным жителям из миномётов

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор десяти членам "Азова"*, обвиняемым в жестоком обращении с мирным населением региона. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Верховный суд ДНР вынес приговор "азовцам"* за жестокое обращение с гражданскими. Видео © Telegram / Следком

Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года боевики из миномётов обстреливали жилой массив на западной окраине Мариуполя, выпустив около ста мин. Позднее они отошли на территорию завода "Азовсталь", где 18 мая сдались ВС России.

Приговором суда Артём Вышняк, Сергей Гайкович, Семён Северин, Сергей Самохвал, Дмитрий Клусенко, Евгений Лавренко, Денис Федирко, Дмитрий Кучерявый, Иван Ножечкин и Егор Яковенко были признаны виновными по статьям "Жестокое обращение с гражданским населением", "Применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Умышленное повреждение имущества общеопасным способом".

Все боевики получили по 22 года лишения свободы, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. На опубликованных фото — часть нацистских татуировок на телах у осуждённых. Они демонстрируются в просветительских и информационных целях, без целей пропаганды.

Татуировки осуждённых в ДНР "азовцев"* (Фото демонстрируется в просветительских и информационных целях и без целей пропаганды). Скриншот © Telegram / Следком

Татуировки осуждённых в ДНР "азовцев"* (Фото демонстрируется в просветительских и информационных целях и без целей пропаганды). Скриншот © Telegram / Следком

Татуировки осуждённых в ДНР "азовцев"* (Фото демонстрируется в просветительских и информационных целях и без целей пропаганды). Скриншот © Telegram / Следком

Ранее Верховный суд ДНР вынес суровые приговоры другим "азовцам"*, которые также обстреливали мирных граждан республики. Установлено, что в 2022 году боевики устраивали "веерные" обстрелы в населённых пунктах, из-за чего были повреждены частные дома и социальные объекты. Все осуждённые получили по 26-27 лет строгого режима.