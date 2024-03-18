Десять боевиков "Азова"* получили тюремные сроки за удары по мирным жителям ДНР Суд назначил десятерым бойцам "Азова"* от 26 до 27 лет тюрьмы за обстрелы ДНР 18 марта, 16:14 Десять боевиков "Азова"* отправлены в тюрьму за обстрелы по ДНР. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Верховный суд ДНР отправил в тюрьму бойцов националистического батальона "Азов"*, которые обстреливали из гаубиц дома с мирными жителями в 2022 году. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в тексте.

Как доказало следствие, с 25 февраля по 19 марта 2022 года участники "Азова"* устроили неизбирательные "веерные" артобстрелы из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Под удар попали частные дома и соцобъекты в посёлках Старый Крым и Лебединское в ДНР. Всего они сделали не менее 500 выстрелов. Мирные жители успели укрыться и чудом не пострадали.

Приговор вынесен в отношении Леонида Глущенко, Олега Пономаренко, Евгения Горяйнова, Константина Олейника, Вадима Цолана, Сергея Щепкива, Николая Щербатова, Яна Сергиенко, Ильи Вороновича и Артёма Филина. Они признаны виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещённых методов боя, покушении на убийство нескольких лиц и повреждении имущества.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) грузинского наёмника Мамуку Гацарелию приговорили к пожизненному сроку. Известно, что в 2022 году в Мариуполе он открыл огонь по четырём военным из России — трое из них погибли, а одному удалось выжить.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Татьяна Миссуми