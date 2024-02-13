Суд заочно приговорил солдата ВСУ к 28 годам за расстрел двух жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 28 годам лишения свободы Андрея Каирского — украинского военнослужащего, в марте 2022 года расстрелявшего двух жителей Мариуполя. Как сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, в случае задержания военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Установлено, что Каирский лично расстрелял двух мирных жителей Мариуполя, которых задержали на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината, где находились солдаты ВСУ. После проверки документов их в наручниках бросили в подвал, где с ними, под предлогом шпионской деятельности в пользу ДНР и России, расправился осуждённый. Его признали виновным в убийстве двух человек и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств.