Суд заочно приговорил солдата ВСУ к 28 годам за расстрел двух жителей Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 28 годам лишения свободы Андрея Каирского — украинского военнослужащего, в марте 2022 года расстрелявшего двух жителей Мариуполя. Как сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России, в случае задержания военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины солдата Андрея Каирского", — говорится в сообщении.
Установлено, что Каирский лично расстрелял двух мирных жителей Мариуполя, которых задержали на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината, где находились солдаты ВСУ. После проверки документов их в наручниках бросили в подвал, где с ними, под предлогом шпионской деятельности в пользу ДНР и России, расправился осуждённый. Его признали виновным в убийстве двух человек и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя. Только одной жертве военного удалось выжить: она притворилась мёртвой и сбежала.
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