В Брянске решивший пополнить ряды ВСУ мужчина отправился в колонию

Брянский областной суд вынес вердикт в отношении Игоря Телегина, пытавшегося пересечь границу для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Информацию об этом передаёт региональная Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции.

В сообщении говорится, что осуждённый Телегин вступил в переписку с вербовщиком с Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ. Для этого он приехал из Москвы на территорию Погарского района Брянской области, где хотел пешком пересечь границу.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось доказать, что злоумышленник пытался сбежать на Украину, однако сам он это отрицал. Таким образом, мужчина признан виновным по статьям о госизмене и незаконном пересечении границы.

"Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", — сообщает пресс-служба.