Грузинский наёмник получил пожизненный срок за убийство российских военных в Мариуполе

В Донецкой Народной Республике (ДНР) грузинского наёмника Мамуку Гацарелию приговорили к пожизненному сроку за убийство троих военных из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Грузинский наёмник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего стрелка Вооружённых сил Украины. Мамука Гацарелия признан виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)", — указано в сообщении.

В марте 2022 года Гацарелия приехал на Украину, где заключил контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ), после чего отправился в Мариуполь. Наёмник открыл огонь по четырём военным из России — трое из них погибли, а одному удалось выжить. Гацарелия будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, пояснили в прокуратуре.