А — это "Азов"*: Мама из Авдеевки объяснила, почему не учила сына по украинскому букварю Семья из Авдеевки рассказала, что на Украине детей приучают к нацизму с садика 7 марта, 11:36 Семья из освобождённой Авдеевки и Анна Кузнецова. Обложка © T.me / Anna KuZnetsoVa

Эвакуированная из освобождённой Авдеевки семья рассказала, что украинские власти приучают детей к нацизму с букваря, восхваляя на простых примерах "Азов"*. Об этом пишет РИА "Новости".

Родители четырёхлетнего Димы получили российские паспорта в Ясиноватой из рук вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Мама ребёнка призналась, что очень ждала прихода Армии России, ведь при киевском режиме детей обрабатывали, начиная с садика. Женщина пришла в ужас, когда увидела украинские учебники.

"Мы в русском языке учим: "А" — автобус или арбуз. В украинском алфавите "А" — что-то, связанное с "Азовом"*, и так далее. Поэтому мы не хотели, чтобы сын рос нациком", — пояснила она.

Сейчас семья строит планы на жизнь в России, родители планируют устроиться на работу, а сына пристроить в сад, где он будет учить русский алфавит, а не чуждую ему мову.

Ранее жители Авдеевки рассказали, что украинские военные намеренно создали гуманитарную катастрофу в городе, а во время отступления взрывали здания прямо вместе с находившимися там людьми, превращая завалы в "братские могилы".

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Татьяна Миссуми