"Город выключили": Британский эксперт рассказал, что стало с Харьковом

"К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", — это существенный удар по всей экономике страны. Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше", — пояснил он на YouTube-канале.