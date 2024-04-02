"Город выключили": Британский эксперт рассказал, что стало с Харьковом
Британский эксперт Меркурис: Харьков утратил статус промышленного центра Украины
Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Харьков утратил свой былой статус промышленного и экономического центра Украины. Как считает британский эксперт Александр Меркурис, без этого города Незалежная станет гораздо слабее.
"К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", — это существенный удар по всей экономике страны. Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше", — пояснил он на YouTube-канале.
Дело в том, что российские силы уничтожили большую часть стратегических предприятий данного города: основная часть заводов не работает. Более того, даже местные жители признают тот факт, что Харьков больше не является промышленным центром Украины.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 22 марта ВС РФ совершили мощную ракетную атаку на военную и энергетическую инфраструктуру Украины. Так, в Харькове произошли сбои в работе систем канализации и подачи воды, в городе случился блэкаут. Там ввели режим почасовых отключений электроэнергии. После этого мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове разрушены почти все критические энергетические объекты.