В марте по энергообъектам и ОПК Украины нанесено 2 массированных и 190 групповых ударов

За март 2024 года по объектам энергетики и ОПК Украины было нанесено 190 групповых ударов. Такие данные озвучил во вторник, 2 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Указанные удары, по его словам, наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

"Нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности", — указал министр.