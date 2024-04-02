В марте по энергообъектам и ОПК Украины нанесено 2 массированных и 190 групповых ударов
За март 2024 года по объектам энергетики и ОПК Украины было нанесено 190 групповых ударов. Такие данные озвучил во вторник, 2 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Указанные удары, по его словам, наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.
"Нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности", — указал министр.
Life.ru уже рассказывал, как российские войска за неделю нанесли массированный удар ракетами "Циркон" и "Кинжал" по военным объектам Украины, включая центры силы, объекты ПВО и энергетики. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что лишился около 80% своих мощностей после взрывов, а пять из шести ТЭС теперь не работают. Сроки ремонта украинская сторона не называет.
ТАСС / Александр Полегенько