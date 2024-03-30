ВСУ парализовала самая масштабная атака России на объекты энергетики Полковник СБУ в отставке: ВСУ парализованы из-за ударов РФ по энергообъектам 30 марта, 17:07 ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов РФ по энергообъектам. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Российские удары по объектам энергетики на Украине лишили ВСУ возможности оперативно перебрасывать солдат на разные участки фронта по железной дороге. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью ютуб-каналу "Вышка".

По его словам, работа украинских военных по всей линии фронта оказалась фактически парализованной. Объекты энергетики в своём большинстве полностью разрушены и на их восстановление понадобятся месяцы, продолжил военный. Он уверен, что всё говорит о подготовке российских войск к атакам по всем направлениям.

"Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идёт на железнодорожный комплекс", — отметил Стариков.

Полковник полагает, что Россия уничтожает украинскую энергетику, добиваясь того, чтобы окончательно завладеть преимуществом на поле боя. Логистика, напомнил Стариков, играет важную роль в военное время, а сейчас Украина осталась без возможности перебрасывать резервы или доставлять по железной дороге технику.

Как сообщалось, российские войска за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов ракетами "Циркон" и "Кинжал" по военным объектам Украины, включая центры силы, объекты ПВО и энергетики. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что лишился около 80% своих мощностей после взрывов, а пять из шести ТЭС теперь не работают. Сроки ремонта украинская сторона не называет.

Авторы Татьяна Миссуми