Украинский ДТЭК лишился 80% энергомощностей после взрывов 30 марта, 14:42 На Украине 80% энергообъектов не работают. Обложка © Freepik / Frimufilms

Украинский энергохолдинг ДТЭК лишился около 80% своих мощностей после взрывов, которые были зафиксированы на инфраструктурных объектах страны в течение прошедших двух недель. Об этом рассказал исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук в интервью телеканалу "Рада".

"Если говорить об объектах распределения [электроэнергии], <…> они по всей стране тоже получили <…> очень серьёзный ущерб. Сейчас мы в ситуации, когда у нас около 80% установленной мощности <…> повреждены или уничтожены полностью", — уточнил он.

По его словам, из строя выведены пять из шести ТЭС, повреждения оказались серьёзными и нет никаких прогнозов относительно сроков восстановления.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов ракетами "Циркон" и "Кинжал" по военным объектам Украины, включая центры силы, объекты ПВО и энергетики. Все цели успешно поражены.

Авторы Татьяна Миссуми