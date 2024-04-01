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1 апреля, 11:28

В Харькове заявили о полном уничтожении почти всех критических энергообъектов

Мэр Терехов: В Харькове разрушены почти все критические энергетические объекты

В Харькове в результате ударов повреждены практически все критические энергообъекты. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Ситуация для энергетической отрасли очень тяжёлая <...> У нас круглосуточно работают "пункты несокрушимости" (центры помощи, где можно согреться и зарядить телефон. — Прим. Life.ru). За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан", — отметил он в беседе с Liga.net.

В Харькове произошёл второй за день мощный взрыв
В Харькове произошёл второй за день мощный взрыв

Как сообщал Life.ru, в ночь на 22 марта ВС РФ совершили мощную ракетную атаку на военную и энергетическую инфраструктуру Украины. Так, в Харькове произошли сбои в работе систем канализации и подачи воды, в городе случился блэкаут. Там ввели режим почасовых отключений электроэнергии.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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