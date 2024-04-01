В Харькове заявили о полном уничтожении почти всех критических энергообъектов

В Харькове в результате ударов повреждены практически все критические энергообъекты. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Ситуация для энергетической отрасли очень тяжёлая <...> У нас круглосуточно работают "пункты несокрушимости" (центры помощи, где можно согреться и зарядить телефон. — Прим. Life.ru). За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан", — отметил он в беседе с Liga.net.