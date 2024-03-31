В Харькове произошёл второй за день мощный взрыв 31 марта, 14:59 В Харькове произошёл второй за день мощный взрыв. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / AP

В Харькове зафиксирован очередной взрыв, также очевидцы говорят о громких звуках по области, в ряде районов в небо поднимаются столбы дыма. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Это не первое сообщение о взрывах в Харькове. Ранее сегодня мэр города Игорь Терехов написал об этом в телеграм-канале. Подробностей чиновник не привёл. Сейчас воздушная тревога работает в нескольких украинских регионах, в том числе в Харьковской области.

Напомним, в ночь на 22 марта Российская армия совершила мощную ракетную атаку на военную и энергетическую инфраструктуру Украины. Непосредственно в Харькове произошли сбои в работе систем канализации и подачи воды, в городе случился блэкаут. Сейчас там ввели режим почасовых отключений электроэнергии.

Авторы Татьяна Миссуми