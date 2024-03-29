Ещё одна система ПВО уничтожена под Харьковом

В пятницу Вооружёнными силами России была ликвидирована украинская система ПВО в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который предоставил информацию от своих харьковских коллег.

"В 15:07 по посёлку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесён удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем", — сообщил Лебедев РИА "Новости".