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29 марта, 16:41

Ещё одна система ПВО уничтожена под Харьковом

РФ уничтожила украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области

В пятницу Вооружёнными силами России была ликвидирована украинская система ПВО в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который предоставил информацию от своих харьковских коллег.

"В 15:07 по посёлку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесён удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем", — сообщил Лебедев РИА "Новости".

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Ранее ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу в Кривом Роге. По документам это цементный завод, однако подполье сообщает, что там присутствовала военная техника Вооружённых сил Украины в количестве 10–12 единиц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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