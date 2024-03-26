Российская ракета уничтожила завод с военной техникой на родине Зеленского

ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу в Кривом Роге, где находилась украинская военная техника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском подполье.

А ранее российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений ВСУ. В частности, удар был нанесён по объектам Службы безопасности Украины (СБУ), местам дислокации нацформирований и иностранных наёмников ВСУ, а также предприятиям ВПК. Все цели были достигнуты.



