Российская ракета уничтожила завод с военной техникой на родине Зеленского
Подполье: ВС РФ поразили завод, где находилась военная техника, в Кривом Роге
ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу в Кривом Роге, где находилась украинская военная техника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском подполье.
"На цементном заводе присутствовала военная техника, 10–12 единиц", — проинформировал собеседник агентства.
А ранее российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений ВСУ. В частности, удар был нанесён по объектам Службы безопасности Украины (СБУ), местам дислокации нацформирований и иностранных наёмников ВСУ, а также предприятиям ВПК. Все цели были достигнуты.
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