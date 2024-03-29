Стало известно о некой "важной персоне", пострадавшей в Харькове при российском ударе
Марочко: При высокоточном ударе ВС РФ по Харькову пострадала важная персона
При ударе ВС России по военной инфраструктуре и пунктам управления ВСУ в Харькове пострадал некий высокопоставленный украинский чиновник. Об этом сообщил журналистам подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, исходя из затраченных сил на эвакуацию этого пострадавшего, можно сделать вывод, что речь идёт о человеке, занимающем высокий военный чин, или значимой политической фигуре. Имя этого лица пока неизвестно.
"На реанимобиле с кортежем вывезли пациента на окраину населённого пункта, где его забрала санавиация", — уточнил Марочко в беседе с РИА "Новости".
Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ скапливают большое количество западной техники в регионе. По его словам, в Киеве уже осознают, что в скором времени ВС России освободят эту территорию, поэтому они так активно готовятся обороняться.
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