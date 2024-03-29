Стало известно о некой "важной персоне", пострадавшей в Харькове при российском ударе

При ударе ВС России по военной инфраструктуре и пунктам управления ВСУ в Харькове пострадал некий высокопоставленный украинский чиновник. Об этом сообщил журналистам подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, исходя из затраченных сил на эвакуацию этого пострадавшего, можно сделать вывод, что речь идёт о человеке, занимающем высокий военный чин, или значимой политической фигуре. Имя этого лица пока неизвестно.