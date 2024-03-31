В Харькове начали действовать графики почасового отключения электроэнергии
В Харькове ввели режим почасовых отключений электроэнергии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
"В Харькове энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений", — сказано в публикации ведомства.
В украинском Минэнерго добавили, что такое решение обусловлено ненадёжностью системы передачи электричества. Почасовые графики будут действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.
Напомним, в ночь на 22 марта Российская армия совершила мощную ракетную атаку на военную и энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, удары были нанесены по крупнейшей электростанции страны — Днепрогэс, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Из-за полученных повреждений работу станции пришлось остановить. В "Укрэнерго" признали, что это был самый мощный удар по энергосистеме за всё время СВО. В результате свет, отопление и связь пропали в половине регионов Незалежной. Непосредственно в Харькове произошли сбои в работе систем канализации и подачи воды, в городе случился блэкаут.
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