В Харькове начали действовать графики почасового отключения электроэнергии

В Харькове ввели режим почасовых отключений электроэнергии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"В Харькове энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений", — сказано в публикации ведомства.

В украинском Минэнерго добавили, что такое решение обусловлено ненадёжностью системы передачи электричества. Почасовые графики будут действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.