Регион

Уведомления отключены

31 марта, 13:20

В Харькове начали действовать графики почасового отключения электроэнергии

В Харькове ввели режим почасовых отключений электроэнергии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"В Харькове энергетики вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений", сказано в публикации ведомства.

В украинском Минэнерго добавили, что такое решение обусловлено ненадёжностью системы передачи электричества. Почасовые графики будут действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Ещё одна система ПВО уничтожена под Харьковом
Ещё одна система ПВО уничтожена под Харьковом

Напомним, в ночь на 22 марта Российская армия совершила мощную ракетную атаку на военную и энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, удары были нанесены по крупнейшей электростанции страны — Днепрогэс, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Из-за полученных повреждений работу станции пришлось остановить. В "Укрэнерго" признали, что это был самый мощный удар по энергосистеме за всё время СВО. В результате свет, отопление и связь пропали в половине регионов Незалежной. Непосредственно в Харькове произошли сбои в работе систем канализации и подачи воды, в городе случился блэкаут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров