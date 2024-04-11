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10 апреля, 23:21

В Одессе после взрывов исчезло электричество

"Страна.ua": Часть районов Одессы оказались обесточены после взрывов

В Одессе начались проблемы с электричеством, некоторые районы оказались обесточены. Об этом информировало украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

"В части Одессы после взрывов пропало электричество", — гласит сообщение.

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Накануне, 10 апреля, в Одессе также были взрывы. Местные насчитали минимум шесть за два часа. В городе была объявлена воздушная тревога.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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