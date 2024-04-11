В Одессе после взрывов исчезло электричество

В Одессе начались проблемы с электричеством, некоторые районы оказались обесточены. Об этом инфо рмировало украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

Накануне, 10 апреля, в Одессе также были взрывы. Местные насчитали минимум шесть за два часа. В городе была объявлена воздушная тревога.