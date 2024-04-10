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В Одессе прогремело шесть взрывов за два часа

10 апреля, 08:01
В Одессе новые взрывы. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Одессе новые взрывы. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Одессе очевидцы сообщают о новых громких взрывах и повреждении энергетической инфраструктуры. В городе вновь объявлена воздушная тревога. Об этом пишет в телеграм-канале украинское издание "Общественное".

"В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", отмечается в тексте.

Сначала украинские журналисты написали об одном мощном взрыве. Менее чем через полчаса издание сообщило ещё о трёх хлопках в городе. Всего в Одессе за два часа уже зафиксировано шесть взрывов.

В Одессе прозвучали взрывы, предварительно, поражены ПВО ВСУ и военный аэродром
В Одессе прозвучали взрывы, предварительно, поражены ПВО ВСУ и военный аэродром

Ранее сегодня в пресс-службе южной группировки сил обороны ВСУ заявили, что в Одессе серьёзно пострадал объект энергетической инфраструктуры во время утренней серии взрывов в городе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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