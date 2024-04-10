В Одессе прогремело шесть взрывов за два часа 10 апреля, 08:01 В Одессе новые взрывы. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Одессе очевидцы сообщают о новых громких взрывах и повреждении энергетической инфраструктуры. В городе вновь объявлена воздушная тревога. Об этом пишет в телеграм-канале украинское издание "Общественное".

"В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", — отмечается в тексте.

Сначала украинские журналисты написали об одном мощном взрыве. Менее чем через полчаса издание сообщило ещё о трёх хлопках в городе. Всего в Одессе за два часа уже зафиксировано шесть взрывов.

Ранее сегодня в пресс-службе южной группировки сил обороны ВСУ заявили, что в Одессе серьёзно пострадал объект энергетической инфраструктуры во время утренней серии взрывов в городе.

Авторы Татьяна Миссуми