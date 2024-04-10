В ВСУ заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе
Объект энергетической инфраструктуры в Одессе был повреждён во время утренней серии взрывов в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы южной группировки сил обороны ВСУ.
Информации о степени разрушений на данный момент нет. Украинские средства массовой информации публикуют снимки, где виден поднимающийся над городом столб чёрного дыма.
Ранее глава подполья Николаева сообщал о поражении средств украинской ПВО у Одессы. Кроме того, по его словам, был нанесён удар по одесскому военному аэродрому на улице 25-й Чапаевской Дивизии — над его расположением поднимался столб чёрного дыма.
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