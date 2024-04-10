Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 05:50

В ВСУ заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе

Объект энергетической инфраструктуры в Одессе был повреждён во время утренней серии взрывов в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы южной группировки сил обороны ВСУ.

Информации о степени разрушений на данный момент нет. Украинские средства массовой информации публикуют снимки, где виден поднимающийся над городом столб чёрного дыма.

Западный ЗРК IRIS-T уничтожен российским ударом по средствам ПВО в Одессе
Западный ЗРК IRIS-T уничтожен российским ударом по средствам ПВО в Одессе

Ранее глава подполья Николаева сообщал о поражении средств украинской ПВО у Одессы. Кроме того, по его словам, был нанесён удар по одесскому военному аэродрому на улице 25-й Чапаевской Дивизии — над его расположением поднимался столб чёрного дыма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров