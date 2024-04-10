В ВСУ заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе

Объект энергетической инфраструктуры в Одессе был повреждён во время утренней серии взрывов в городе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы южной группировки сил обороны ВСУ.

Информации о степени разрушений на данный момент нет. Украинские средства массовой информации публикуют снимки, где виден поднимающийся над городом столб чёрного дыма.