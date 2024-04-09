Западный ЗРК IRIS-T уничтожен российским ударом по средствам ПВО в Одессе
ТАСС: В Одессе при ударе по средствам ПВО ликвидирован западный ЗРК IRIS-T
ЗРК IRIS-T. Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina
Во время нанесения удара по средствам ПВО в Одессе ликвидирован зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T, передаёт ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
"В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома", — рассказали агентству.
Напомним, что вечером 9 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, предположительно, в районе Одессы поражены средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.