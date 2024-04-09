Западный ЗРК IRIS-T уничтожен российским ударом по средствам ПВО в Одессе

Во время нанесения удара по средствам ПВО в Одессе ликвидирован зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T, передаёт ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"В Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома", — рассказали агентству.