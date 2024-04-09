Свыше 235 дронов ВСУ и пять снарядов HIMARS уничтожила российская ПВО за сутки
МО РФ: Российская ПВО за сутки уничтожила 236 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 236 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"Средствами ПВО сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, помимо того, российскими военными за минувшие сутки уничтожена радиолокационная станция, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 131 районе.
Ранее сообщалось, что ВС России ударили по Днепродзержинску в Днепропетровской области, в городе наблюдаются проблемы с электричеством. Кроме того, российские военные поразили штаб территориальной обороны в Есмани Сумской области.
VK / Минобороны России