Свыше 235 дронов ВСУ и пять снарядов HIMARS уничтожила российская ПВО за сутки

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 236 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Средствами ПВО сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, помимо того, российскими военными за минувшие сутки уничтожена радиолокационная станция, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 131 районе.