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9 апреля, 10:16

Российские военные в ДНР нанесли ракетный удар по ж/д составу с подкреплением ВСУ

ТАСС: В ДНР ракетным ударом поражён ж/д состав с подкреплением ВСУ

В районе Константиновки в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР) поражён железнодорожный состав с подкреплением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых органах.

"Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку", — приводит ТАСС слова представителя силовых органов.

Собеседник агентства добавил, что также поражены несколько скоплений пехоты украинской армии в том же районе.

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А ранее Life.ru писал, что ВС России ударили по Днепродзержинску в Днепропетровской области, в городе наблюдаются проблемы с электричеством. Кроме того, российские военные поразили штаб территориальной обороны в Есмани Сумской области.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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