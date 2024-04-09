Российские военные в ДНР нанесли ракетный удар по ж/д составу с подкреплением ВСУ

В районе Константиновки в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР) поражён железнодорожный состав с подкреплением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых органах.

"Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку", — приводит ТАСС слова представителя силовых органов.

Собеседник агентства добавил, что также поражены несколько скоплений пехоты украинской армии в том же районе.