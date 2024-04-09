Российские военные в ДНР нанесли ракетный удар по ж/д составу с подкреплением ВСУ
ТАСС: В ДНР ракетным ударом поражён ж/д состав с подкреплением ВСУ
В районе Константиновки в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР) поражён железнодорожный состав с подкреплением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в силовых органах.
"Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку", — приводит ТАСС слова представителя силовых органов.
Собеседник агентства добавил, что также поражены несколько скоплений пехоты украинской армии в том же районе.
А ранее Life.ru писал, что ВС России ударили по Днепродзержинску в Днепропетровской области, в городе наблюдаются проблемы с электричеством. Кроме того, российские военные поразили штаб территориальной обороны в Есмани Сумской области.
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