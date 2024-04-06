Армия России поразила ремонтные цеха, аэродромы ВСУ и пункты дислокации наёмников

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам украинского ВПК, где изготовлялась и ремонтировалась бронетанковая и автомобильная техника, военным аэродромам и точкам размещения иностранных наёмников. Атака совершена с применением БПЛА и высокоточного оружия дальнего радиуса действия морского и воздушного базирования, сообщили в Минобороны России.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наёмников", — сказано в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что все цели были успешно достигнуты. Поразить удалось каждый из атакованных объектов.