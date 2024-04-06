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6 апреля, 11:06

Армия России поразила ремонтные цеха, аэродромы ВСУ и пункты дислокации наёмников

МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и военным аэродромам Украины

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по объектам украинского ВПК, где изготовлялась и ремонтировалась бронетанковая и автомобильная техника, военным аэродромам и точкам размещения иностранных наёмников. Атака совершена с применением БПЛА и высокоточного оружия дальнего радиуса действия морского и воздушного базирования, сообщили в Минобороны России.

"Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наёмников", сказано в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что все цели были успешно достигнуты. Поразить удалось каждый из атакованных объектов.

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Ранее в Минобороны сообщили о том, что войска России ликвидировали ангар украинской армии, где изготовлялись и производились беспилотные аппараты. Кроме того, был уничтожен склад с вооружением противника и нанесено поражение личному составу и военной технике ВСУ в 131 районе зоны проведения спецоперации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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