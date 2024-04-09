ВС РФ ударили по Днепродзержинску, в городе проблемы с электричеством

ВС России нанесли несколько ударов по объектам на Украине. Подробнее об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Так, под удар попала энергосистема Днепродзержинска (ныне — Каменское) Днепропетровской области. По словам собеседника РИА "Новости", местные зафиксировали два громких прилёта. В городе находится много предприятий, работающих на нужды военной промышленности, и складов, в том числе газосмазочных материалов. Сейчас там наблюдаются проблемы с электричеством.

Кроме того, в Есмани Сумской области ВС РФ поразили штаб территориальной обороны и военных, уже готовых выйти на ротацию. Предварительно, уничтожены реактивная система залпового огня и склад боеприпасов. А в Середино-Будском районе было три прилёта, один из них — с детонацией. Местные жители почувствовали взрывную волну за три километра.

Также "досталось" и предприятиям в районе села Верхнее Песчаное. Они располагают большими ангарами и производственными цехами. Точных данных о результатах удара нет, однако, как отметил Лебедев, в последнее время в этот район пускают только по пропускам. А в Одесской области российские войска поразили припортовую зону Ильичёвска (ныне — Черноморск).

"Как сообщают адекватные граждане Ильичёвска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем", — заключил подпольщик.