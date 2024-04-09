"Очень громкий и сильный": Николаевское подполье сообщило об ударе по военному порту Очакова

Российские военнослужащие в ночь на 9 апреля атаковали военный порт в городе Очакове, расположенном в Николаевской области Украины. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление координатора николаевского подполья Сергея Лебедева передают корреспонденты РИА "Новости".

По его словам, местное сопротивление слушало звуки стрельбы из "чего-то дальнобойного" около половины четвёртого ночи. Сообщалось, что стрельбу вели украинские войска по целям, находившимся в стороне Херсонской области. Буквально через пару секунд по месту, откуда стреляли, был нанесён удар российскими военными.

"Очень громкий и сильный", — заявил Лебедев, описывая удар ВС РФ по военному порту на Украине.

Помимо того, собеседник информагентства рассказал про потери, которые понесли украинцы после этого удара. Подпольщик рассказал журналистам, что, предположительно, была уничтожена самоходная артиллерийская установка, произведённая в одной из стран – членов НАТО, вместе с расчётом.