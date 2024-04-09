Жители Севастополя сообщают о звуках взрывов в городе
SHOT: Жители Севастополя рассказали о взрывах, предварительно, работает ПВО
Жители Севастополя рассказали телеграм-каналу SHOT о звуках взрывов в городе. Предварительно, там работает система противовоздушной обороны (ПВО).
По словам местных жителей, несколько громких хлопков было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Что послужило их причиной, неизвестно, официальных комментариев от властей по этому факту не поступало.
Ранее стало известно об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. Объект был сбит силами противовоздушной обороны 8 апреля.
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