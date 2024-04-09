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8 апреля, 22:27

Жители Севастополя сообщают о звуках взрывов в городе

SHOT: Жители Севастополя рассказали о взрывах, предварительно, работает ПВО

Жители Севастополя рассказали телеграм-каналу SHOT о звуках взрывов в городе. Предварительно, там работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам местных жителей, несколько громких хлопков было слышно в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Что послужило их причиной, неизвестно, официальных комментариев от властей по этому факту не поступало.

Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога

Ранее стало известно об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. Объект был сбит силами противовоздушной обороны 8 апреля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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