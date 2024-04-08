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8 апреля, 20:36

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.

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Ранее в Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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