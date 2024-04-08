Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении.
Ранее в Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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