В Липецкой области подавили украинский беспилотник самолётного типа

В Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", — написал Артамонов в телеграм-канале, добавив, что все системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Также украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области. Там ВСУ попытались совершить атаку в 14:30 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.