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7 апреля, 12:46

В Липецкой области подавили украинский беспилотник самолётного типа

Артамонов: В Липецкой области подавили БПЛА самолётного типа, пострадавших нет

В Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", — написал Артамонов в телеграм-канале, добавив, что все системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Также украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области. Там ВСУ попытались совершить атаку в 14:30 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: Средствами ПВО перехвачен беспилотник в Белгородской области
Минобороны РФ: Средствами ПВО перехвачен беспилотник в Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что рано утром 7 апреля два населённых пункта Белгородской области подверглись атаке беспилотников. В результате сброса взрывчатки загорелась кровля частного дома, полностью выгорели две машины. Пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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