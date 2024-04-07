В Липецкой области подавили украинский беспилотник самолётного типа
Артамонов: В Липецкой области подавили БПЛА самолётного типа, пострадавших нет
В Краснинском районе Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", — написал Артамонов в телеграм-канале, добавив, что все системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Также украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области. Там ВСУ попытались совершить атаку в 14:30 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.
Ранее Life.ru писал, что рано утром 7 апреля два населённых пункта Белгородской области подверглись атаке беспилотников. В результате сброса взрывчатки загорелась кровля частного дома, полностью выгорели две машины. Пострадавших нет.
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