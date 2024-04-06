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6 апреля, 13:34

Минобороны РФ: Средствами ПВО перехвачен беспилотник в Белгородской области

Российские средства ПВО предотвратили атаки киевского режима на Белгородскую область. ВСУ хотели нанести удар по российским объектам с помощью беспилотника, однако он был перехвачен средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 16:00 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном Шебекино, пострадал один человек
Губернатор Гладков: ВСУ атаковали FPV-дроном Шебекино, пострадал один человек

Ранее Life.ru сообщал, что ПВО сбила десять ракет РСЗО "Вампир" над Белгородской областью. В результате инцидента был перекрыт участок дороги. Под обстрел также попал белгородский губернатор Вячеслав Гладков, совершавший в это время утреннюю пробежку. А 11 населённых пунктов остались без света.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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