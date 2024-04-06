Минобороны РФ: Средствами ПВО перехвачен беспилотник в Белгородской области

Российские средства ПВО предотвратили атаки киевского режима на Белгородскую область. ВСУ хотели нанести удар по российским объектам с помощью беспилотника, однако он был перехвачен средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.