В Белгороде перекрыли участок дороги из-за ЧП

Участок автодороги на улице Щорса перекрывали в Белгороде в связи ЧП. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии без уточнения характера происшествия.

"В Белгороде временно перекрыт участок автодороги на улице Щорса от проезда Автомобилистов до улицы Есенина в связи с ЧП", — сказано в сообщении мэрии.

На данный момент движение на этом участке уже открыто. О причинах случившегося не сообщается, но в Белгороде и Белгородском районе с 05:40 мск до 06:41 мск действовало предупреждение о ракетной опасности.