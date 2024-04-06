В Белгороде перекрыли участок дороги из-за ЧП
Участок автодороги на улице Щорса перекрывали в Белгороде в связи ЧП. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии без уточнения характера происшествия.
"В Белгороде временно перекрыт участок автодороги на улице Щорса от проезда Автомобилистов до улицы Есенина в связи с ЧП", — сказано в сообщении мэрии.
На данный момент движение на этом участке уже открыто. О причинах случившегося не сообщается, но в Белгороде и Белгородском районе с 05:40 мск до 06:41 мск действовало предупреждение о ракетной опасности.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что выпускников школ в приграничных районах области освобождают от сдачи итоговых экзаменов. Учащиеся в девятом классе школьники могут быть аттестованы в соответствии с текущими показателями успеваемости, а поступление в вузы будет проходить по внутренним экзаменам.
Telegram / "Настоящий Гладков"