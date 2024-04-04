Выпускникам школ в Белгородской области разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Выпускников школ, приграничных Белгородской области освобождают от сдачи итоговых экзаменов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приказ Министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ. Формат сдачи экзаменов такой же, как и в прошлом году для 9-х и 11-х классов", — сказал глава Белгородской области.

Учащиеся в девятом классе школьники могут быть аттестованы в соответствии с текущими показателями успеваемости, а поступление в вузы будет проходить по внутренним экзаменам, рассказал Гладков, добавив, что кому-то такой формат придётся по душе, а остальные будут сдавать сами. Таким образом, по его словам, дети получат право выбрать способ самостоятельно.