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4 апреля, 14:54

Выпускникам школ в Белгородской области разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Выпускников школ, приграничных Белгородской области освобождают от сдачи итоговых экзаменов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приказ Министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ. Формат сдачи экзаменов такой же, как и в прошлом году для 9-х и 11-х классов", сказал глава Белгородской области.

Учащиеся в девятом классе школьники могут быть аттестованы в соответствии с текущими показателями успеваемости, а поступление в вузы будет проходить по внутренним экзаменам, рассказал Гладков, добавив, что кому-то такой формат придётся по душе, а остальные будут сдавать сами. Таким образом, по его словам, дети получат право выбрать способ самостоятельно.

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Ранее школьников из Белгорода и приграничных районов перевели на дистанционное обучение. Так, учащимся придётся заканчивать четверть уже на дистанционке. На всех остальных территориях Белгородской области остаётся очный формат посещения школ.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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