Школьников Белгорода и приграничья отправили доучиваться на дистанционку

В школах Белгорода и приграничных районов в IV четверти вводится дистанционное обучение. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в субботу, 30 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Решение было принято на заседании оперативного штаба.