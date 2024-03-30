Школьников Белгорода и приграничья отправили доучиваться на дистанционку
Гладков: В школах Белгорода и приграничных районов в IV четверти вводится дистант
В школах Белгорода и приграничных районов в IV четверти вводится дистанционное обучение. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в субботу, 30 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Решение было принято на заседании оперативного штаба.
"Какие решения приняли? Самое главное — дистанционное обучение в четвёртой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов, плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ", — проинформировал глава региона.
На всех остальных территориях Белгородской области, уточнил Гладков, обучение останется очным.
Life.ru регулярно сообщает о том, что Белгород и приграничные территории регулярно обстреливаются со стороны ВСУ. Буквально сутки назад силы ПВО уничтожили целых 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Затем беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, погиб мужчина. Ещё один украинский беспилотный летательный аппарат ближе к вечеру удалось уничтожить.
АГН "Москва" / Денис Гришкин