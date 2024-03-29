Движение #МЫВМЕСТЕ продолжает сбор средств в помощь жителям регионов, пострадавших от обстрелов ВСУ

Движение #МЫВМЕСТЕ продолжает работу по сбору средств на помощь жителям Белгородской области и других приграничных регионов, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

На данный момент более 10 тысяч жителей Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам ВСУ, временно размещены в безопасных местах на территории других регионов. От точек сбора волонтёры #МЫВМЕСТЕ провожают сограждан до вагонов, помогая с погрузкой вещей. Также они ежедневно работают на фасовке в точках централизованного поступления гуманитарных грузов: помогают формировать большие продуктовые наборы для выдачи жителям приграничных регионов.

В то же время более полутора тысяч человек остаются на территории обстреливаемых районов. Жители приграничных сёл проводят дни без света, воды и основных товаров первой необходимости, магазины закрыты.

Поддержать сограждан, которые оказались в трудной ситуации, в том числе в обеспечении продуктами питания, средствами гигиены, питьевой водой, предметами первой необходимости и многим другим, можно, сделав пожертвование.

Собранные средства пойдут также на покрытие расходов, связанных с реабилитацией и лечением пострадавших, организацию детского и семейного отдыха в других регионах РФ, адресную помощь гражданам, пострадавшим от обстрелов. Оператором сбора средств выступает Российский Красный Крест. Здесь размещены реквизиты для помощи.