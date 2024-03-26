В неделю до 2 тысяч порций: Россиянки объединились в отряд поваров, чтобы готовить бойцам СВО
На Ставрополье женщины больше года готовят бойцам СВО в отряде поваров
В Ставропольском крае женщины уже больше года готовят бойцам специальной военной операции (СВО) домашнюю еду. В феврале 2023 года они объединились в отряд поваров "Vкусная ТрапеZа" — и с тех пор практически не спят по ночам, так как каждую свободную минуту проводят на кухне. В неделю команда из примерно 20 человек может приготовить до двух тысяч порций.
На Ставрополье женщины объединились в отряд поваров, чтобы готовить бойцам СВО. Видео © Telegram / Комсомольская правда: kp.ru
"Дома сушим, варим овощи. Есть семьи — развозят это всё по дворам. После сушки делаем борщи на фронт. Борщи, супы, каши. Процесс не простой. Начинается всё с того, что надо всё сварить. Потом они сушатся почти до суток", — рассказала в беседе с kp.ru волонтёр группы Евгения Попова.
Судя по отзывам бойцов, название для отряда женщины выбрали точное: еда, которая получатся в этих заботливых руках, сытная и по-домашнему вкусная. Причём днём повара заняты на основных работах: ведут хозяйство и воспитывают детей. Их жизнь полна личных забот и хлопот, но все они понимают, как бойцам на фронте важны материнское тепло и человеческое участие.
"Совмещать тяжело, все мы работаем. Но всё равно вечерами мы все это делаем. Как-то в выходные затрачиваем своё время. Делимся. Некоторые девочки просто варят, другие сушат. Мы делимся, чтобы времени больше свободного было. Мы хотим помочь мальчикам на передовой — нашим ребятам, бойцам — облегчить их задачу и накормить. Жалко ребят очень сильно. Всё-таки холодно там", — добавила Попова.
Ранее Life.ru писал, что боец СВО из Калмыкии готовит для сослуживцев блюда своей национальной кухни. Голодным от него ещё никто не уходил, признались военные.
Telegram / Комсомольская правда: kp.ru