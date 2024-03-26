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26 марта, 18:33

В неделю до 2 тысяч порций: Россиянки объединились в отряд поваров, чтобы готовить бойцам СВО

На Ставрополье женщины больше года готовят бойцам СВО в отряде поваров

В Ставропольском крае женщины уже больше года готовят бойцам специальной военной операции (СВО) домашнюю еду. В феврале 2023 года они объединились в отряд поваров "Vкусная ТрапеZа" — и с тех пор практически не спят по ночам, так как каждую свободную минуту проводят на кухне. В неделю команда из примерно 20 человек может приготовить до двух тысяч порций.

На Ставрополье женщины объединились в отряд поваров, чтобы готовить бойцам СВО. Видео © Telegram / Комсомольская правда: kp.ru

"Дома сушим, варим овощи. Есть семьи — развозят это всё по дворам. После сушки делаем борщи на фронт. Борщи, супы, каши. Процесс не простой. Начинается всё с того, что надо всё сварить. Потом они сушатся почти до суток", — рассказала в беседе с kp.ru волонтёр группы Евгения Попова.

Судя по отзывам бойцов, название для отряда женщины выбрали точное: еда, которая получатся в этих заботливых руках, сытная и по-домашнему вкусная. Причём днём повара заняты на основных работах: ведут хозяйство и воспитывают детей. Их жизнь полна личных забот и хлопот, но все они понимают, как бойцам на фронте важны материнское тепло и человеческое участие.

"Совмещать тяжело, все мы работаем. Но всё равно вечерами мы все это делаем. Как-то в выходные затрачиваем своё время. Делимся. Некоторые девочки просто варят, другие сушат. Мы делимся, чтобы времени больше свободного было. Мы хотим помочь мальчикам на передовой — нашим ребятам, бойцам — облегчить их задачу и накормить. Жалко ребят очень сильно. Всё-таки холодно там", — добавила Попова.

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"Бог послал нам хороших людей": Жительница ДНР в подвале дома в Авдеевке готовит горячую еду для соседей

Ранее Life.ru писал, что боец СВО из Калмыкии готовит для сослуживцев блюда своей национальной кухни. Голодным от него ещё никто не уходил, признались военные.

Обложка ©

Telegram / Комсомольская правда: kp.ru

Никита Осипов
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