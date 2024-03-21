"Бог послал нам хороших людей": Жительница ДНР в подвале дома в Авдеевке готовит горячую еду для соседей

Представители молодёжного крыла Народного фронта встретились с жителями Авдеевки, пострадавшими от агрессии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Среди них женщина по имени Лидия — в подвале одного из домов она готовит горячую еду для соседей.

Жительница ДНР рассказала, как в подвале дома в Авдеевке готовит горячую еду для соседей. Видео © Life.ru

В ходе 15-й поездки команда молодёжного крыла ОНФ доставила людям продукты питания и другие необходимые вещи, о которых они просили: генераторы, бензин, сим-карты, тёплую одежду и медикаменты. Лидия попросила у волонтёров Народного фронта привезти специи, петрушку и лавровый лист. Вместе с группой женщин, пострадавших от обстрелов ВСУ, она трудится на общей кухне в подвале, где готовит для всех.

"У меня первые слова были: "Вы нас не выгоните?" Они говорят: "Нет, не выгоним". Юра, парнишка местный, говорит: "Вам плохо? Чаю будете? Вам что-то нужно? Есть будете?" Я даже слова не могла сказать, только головой кивала, сердце стучало. А потом сказала: "Если дадите что поесть, буду", — вспоминает женщина.

Лидия рада, что попала сюда. По словам женщины, она сдружилась с соседями настолько, что те даже не готовы расставаться.

"У нашего Коли 21 марта день рождения, а Вова обижается: "Вы на Колин день рождения останетесь, 22-го уедете, а у меня 31 марта день рождения". Я говорю мальчишкам: "Вот будете в Донецке, созвонимся. Приезжайте, я вас всегда буду ждать", — рассказала жительница ДНР.

Вместе с другими женщинами она обустроила в подвале дома полноценную кухню. В беседе с представителями молодёжного крыла Народного фронта Лидия призналась, что поначалу было трудно, но сейчас гораздо лучше благодаря в том числе дружному коллективу.

"Света нарезает лук и морковку, она у нас ещё и по уборке, хозяюшка наша. Оля картошку нарезает, я всё остальное готовлю. И мужчины нас жалеют. Возьмёшь баклашку, а они: "Бабушка Лида, мы сами принесём". Овощи со склада приносят. Бог послал нам хороших людей. И вы, волонтёры, хорошие", — подчеркнула Лидия.