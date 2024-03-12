Пушилин и Кириенко привезли гумпомощь жителям Авдеевки и осмотрели коксохимзавод

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили освобождённую Российской армией Авдеевку. Видеозапись визита опубликовал в личном телеграм-канале руководитель ДНР.

Денис Пушилин и Сергей Кириенко приехали в Авдеевку. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб ещё оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, "Азовсталь". Пообщались с жителями Авдеевки, передали гуманитарную помощь. Они рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов", — написал Пушилин.

На опубликованном видео можно увидеть, как Кириенко и Пушилин осматривают город, оценивают масштабы разрушений и подлежащие восстановлению объекты, а также разговаривают с местными жителями, узнают, в чём те нуждаются сейчас больше всего. Как отметил глава ДНР, соответствующие задачи местная администрация уже получила, к этой работе также будут подключены общественные организации. По его словам, жители Авдеевки и сами желают принимать участие в организации мирной жизни. Многие просили оказать им помощь в получении паспортов РФ и остальных документов, в чём им, конечно же, не откажут. А ещё местным предоставят симки оператора "Феникс", чтобы обеспечить связь в городе.

Глава республики отметил, что у Авдеевки будут по меньшей мере три шеф-региона, так город быстрее удастся восстановить. Одним из них станет Челябинская область, остальные в скором времени будут определены. Пушилин добавил, что жители интересовались тем, как им проголосовать на выборах президента РФ. По его словам, все возможности для этого созданы — всем желающим предоставят такую возможность.